İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, izlemek için gittiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir bakan tarafından aranarak maça gitmemesi için baskı yapıldığını açıklamıştı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Ali Koça'a 'burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz' dedim“ ifadelerini kullandı....



































