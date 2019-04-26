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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, İBB BAŞKANI İMAMOĞLU İÇİN ALİ KOÇ’U ARADIĞINI AÇIKLADI


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu İçin Ali Koç’u Aradığını Açıkladı
Tarih : 26 Nisan 2019, 23:30
Puan Ver : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İbb Başkanı İmamoğlu İçin Ali Koç’U Aradığını Açıkladı(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, izlemek için gittiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir bakan tarafından aranarak maça gitmemesi için baskı yapıldığını açıklamıştı. Olaya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Ali Koça'a 'burada bir problem olabilir. Siz ev sahibisiniz' dedim“ ifadelerini kullandı....

















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