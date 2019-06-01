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İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 1 HAZİRAN CUMARTESİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitimine 3 gün kaldı. Bugün 27. oruç için niyetlendik. Bayram tatili için gittiğimiz şehirde farklı iftar vakti nedeniyle iftar saat kaçta araştırıyoruz. Sayfamızda hazırladığımız Diyanet'e göre Ramazan imsakiyesi 2019 i

Tarih : 01 Haziran 2019, 08:20
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi İl İl İftar Vakitleri(10/10)6

2019 Ramazan ayına veda etmek üzereyiz. Dün gece bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. Aynı zamanda 9 günlük Ramazan bayramı başlaması ile birlikte imkanı olanlar ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gittiler....

















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