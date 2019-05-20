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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 20 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 20 MAYIS PAZARTESİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Bugün itibariyle Ramazan ayını yarılamış bulunuyoruz. 20 Mayıs Pazartesi günü Ramazan ayının 15. günü için niyetlendik. Fakat yine de iftara ne kaldı merak ediliyor. Şehrinize göre iftar vakti çizelgesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankar

Tarih : 20 Mayıs 2019, 07:20
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 20 Mayıs Pazartesi İl İl İftar Vakitleri(7/10)3

Bugün mübarek Ramazan ayının on beşinci günü. On bir ayın sultanı Ramazan'ın iki haftası göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Rahmet ve bereket ayında komşular arasında dostluk dayanışma arttı....

















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