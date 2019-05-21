Ramazan ayı 3. haftasında yeni bir gün için niyetlendik. İftar saati hem illere göre hem de gün geçtikçe değişmekte olduğu için vatandaşlar tarafından iftara ne kadar kaldı her gün kontrol ediliyor. Haberimizde diyanetin verilerine göre hazırlanmış Ramaza