Ünlü Şef Jamie Oliver’In Restoran Zinciri İflas Etti
Pfdk’Dan Galatasaray’A Para Cezası
Genç Kızın Kapısı Açık Şekilde İlerleyen Minibüsten Yola Düştüğü Anlar, Güvenlik Kamerasına Böyle Yansıdı
Aston Martin’İn En Hızlı Üstü Açık Modeli Tanıtıldı
Habertürk’Ten Yıldırım Ve İmamoğlu’Na Çağrı: Gelin Karşılıklı Tartışın
Yakalanacağını Anlayan Hırsız, Kendini Köprüden Atmaya Çalıştı
Victor Moses, Fenerbahçe’De Kalacak Mı? Açıklama Geldi
Bddk 100 Bin Dolar Ve Üstü Alımlarda Bir Gün Bekleme Kararına Açıklık Getirdi
Uyuşturucu Satılmasından Rahatsız Olan Kadınlar, Yol Kapatma Eylem Yaptı
Eşinin İş Yerinde Sigortalı Gösterilerek Emeklilik Hayali Kuranlara Yargıtay’Dan Kötü Haber
85 Yaşındaki Anne, Evlatlık Verilen Oğlunu 60 Yıl Sonra Müge Anlı’Da Buldu
Galatasaray’Da Belhanda, Al Hilal’E Gönderildi
Tartışma Yaratan Programın Ardından Cnn Türk’Ten Açıklama Geldi
Suriyeli Şahsın 20 Bin Dolara Satmaya Çalıştığı Ve Kaliforniyum Olduğunu Söylediği Madde ’Reçine’ Çıktı
Metro Şantiyesinde Silahlı Soygun Yapan Hırsızlar 15 Bin Liralık Kabloyu Çaldılar
Fıfa 20, Google Stadia’Da Olacak Mı?
İmamoğlu’Ndan Erdoğan’In ’Samanyolu Tv’De Çalıştı’ İddiasına Yanıt: Konuk Olarak Katıldım, Çalışmadım
Şampiyonluğu Kaçıran Başakşehir Dağılıyor
Sosyetenin En Tanınan İsimlerinden Deniz Keskin, Evinde İntihar Etti
Giresun’Daki 400 Yıllık Hacı Abdullah Duvarı, Yaban Hayvanlarına Karşı Yapılmış

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 21 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 21 MAYIS SALI İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Ramazan ayı 3. haftasında yeni bir gün için niyetlendik. İftar saati hem illere göre hem de gün geçtikçe değişmekte olduğu için vatandaşlar tarafından iftara ne kadar kaldı her gün kontrol ediliyor. Haberimizde diyanetin verilerine göre hazırlanmış Ramaza

Tarih : 21 Mayıs 2019, 07:20
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 21 Mayıs Salı İl İl İftar Vakitleri(10/10)6

Ramazan ayı devam ediyor ve bugün 16. günü için niyetlendik. Oruç tutanlar gün içinde iftara ne kadar kaldı kontrol ediyorlar ve orucun kaçta açılacağını kontrol etmeye devam ediyorlar....

















Etiketler: İftara  Ne  Kadar  Kaldı  İşte  21  Mayıs  Salı  İl  İl  İftar  
Vakitleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER