İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri
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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 23 Mayıs Perşembe İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 23 MAYIS PERŞEMBE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Ramazan ayının 18. gününe eriştik ve bugünkü oruca niyetlendik. Ramazan ayında iftar vakti, ilerleyen günler ve şehirlere göre değişmektedir. Bu ise her gün iftar vaktini kontrol etmeyi gerektiriyor ve Ramazan imsakiyesi 2019 aranıyor. Peki iftara ne kada

Tarih : 23 Mayıs 2019, 07:20
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Kuran'ı Kerim'in indirildiği ve içinde bin aydan değerli olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayında 18. güne başladık. Farz olan oruç ibadetini yerine getirdiğimiz Ramazan ayında akşam ezanı ile açacağımız oruç için sabırla bekliyoruz....

















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