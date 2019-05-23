Mübarek Ramazan ayının bugün 17. günü. Ramazan ilerledikçe de iftar saatleri kısalıyor, imsak saatleri uzuyor. Bu nedenle oruç tutanlar, gün içinde iftara ne kadar kaldı merak ediyorlar ve orucun kaçta açılacağını araştırıyorlar. Peki iftara ne kadar kald

Bin aydan daha hayırlı ay olarak bilinen Ramazan ayının 17. günü için Müslüman dünyası niyetlendi ve akşam ezanı ile açılacak oruç için iftar saatini beklemeye koyuldu. Ramazan ayının ilerlemesi ile birlikte imsak ve iftar saatleri de değişmektedir....



































