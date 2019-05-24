İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 24 MAYIS CUMA İL İL İFTAR VAKİTLERİ
Bugün Ramazan ayının 19. günü. Her geçen gün ile birlikte iftar saati değişiyor. Bu yüzden vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı araması ile iftar vaktini kontrol etmeye devam ediyorlar. Haberimizdeki diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 201
Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında yeni bir güne başladık. Ve bugün 19. oruç için niyetlendik....
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