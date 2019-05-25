Ramazan ayının 20. gününe eriştik. Her geçen gün ile birlikte iftar saati nedeniyle vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı araması ile iftar vaktini kontrol etmeye devam ediyorlar. Haberimizdeki diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile i