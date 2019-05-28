İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 28 MAYIS SALI İL İL İFTAR VAKİTLERİ
Müslüman dünyası olarak Ramazan ayının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bugün 23. oruç günü için niyetlendik. İftara ne kadar kaldı sorusu ise halen sorulmaya devam ediliyor. Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile if
Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayının bitimine az bir süre kaldı. 3. haftası biten mübarek ayda bugün 23....
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