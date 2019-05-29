İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri
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İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri

İFTARA NE KADAR KALDI? İŞTE 29 MAYIS ÇARŞAMBA İL İL İFTAR VAKİTLERİ

Bugün Ramazan ayının 24. günü. Mübarek Ramazan ayı bitmek üzere. İlerleyen günler ile birlikte değişen iftar vakti için imsakiye araştırmaya devam ediyoruz. Peki iftar saat kaçta? Haberimizde diyanetin verileriyle oluşturulmuş Ramazan İmsakiyesi 2019 ile

Tarih : 29 Mayıs 2019, 07:20
Puan Ver : İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba İl İl İftar Vakitleri(6/10)2

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ermek üzere. Bugün 24. Ramazan orucu için niyetlendik....

















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