İKİ ANKET ŞİRKETİ İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU AÇIKLADI
YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesi ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olmasının ardından tüm gözler İstanbul'a çevrilirken anket şirketleri de sonuçları açıklamaya devam ediyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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