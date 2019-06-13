İKİ AŞIK 75 YIL SONRA BÖYLE BULUŞTU! ’NEDEN DAHA ÖNCE DÖNMEDİN’
İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya'da savaşan Amerikalı asker ve aşık olduğu Fransız kadın 75 yıl sonra ilk defa buluştu. Kadın gençken aşık olduğu adama, “Neden daha önce dönmedin?“ sorusunu yöneltti.
24 yaşındayken Fransa'nın kuzeyinde görev yapan Amerikalı asker Robbins, aşık olduğu 18 yaşındaki Pierson'u cephe değiştirdiği için bir daha göremedi.
Kaynak: haberinburada. ....
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