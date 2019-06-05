Kore Gazisi Kanat, Bayram Ziyaretinde Helallik İstedikten Sonra Hayatını Kaybetti
İki Erkek Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğu Hayatına Son Verdi!
Deniz Akkaya, Annesinin Cenazesinde Binali Yıldırım’A Tepki Gösterilmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!
Bayram Tatilinin İlk 5 Gününde Kaza Bilançosu: 53 Ölü, 355 Yaralı
Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
Fenerbahçe Transfer Bombasını Patlatıyor! Temaslar Başladı
Erdoğan, Anne Ve Babasının Mezarını Ziyaret Ettikten Sonra Yakın Arkadaşını Da Unutmadı!
Hakan Çalhanoğlu, Milan’Da Kalacağını Açıkladı!
Van, İranlı Turistler İçin Seferber Oldu!
Cüneyt Çakır, Danimarka-İrlanda Maçını Yönetecek
Hindistan’Da Leoparın Saldırısına Uğrayan 9 Aylık Bebek Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
İrfan Can Kahveci Transferinde Fenerbahçe’Ye Dev Rakipler!
Hastanede Büyük Skandal! Doktor Sedyeye Çıkıp Hastayı Dövdü
Fenerbahçe, 4 Sene Önce Bedavaya Gönderdiği Recep Niyaz’A Kancayı Taktı
Abd’Den Küba’Ya Seyahat Kısıtlaması! Uçak Ve Gemiler Gidemeyecek
İstanbul’Da İnsan Seli! Eminönü İskelesi’Ne Akın Ettiler
Sahaya Mayolu Şekilde Giren Kinsey Wolanski, Giydiği Mayo Sayesinde Sevgilisine 4 Milyon Dolar Kazandırdı
Hindistan’Da Termometreler 50’Yi Gösterdi
Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok’U İstiyor İddiası!
Zonguldak’Ta Kıyıya Vurmuş Vaziyette 2 Ölü Yunus Bulundu

İKİ ERKEK TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN KIZ ÇOCUĞU HAYATINA SON VERDİ!


İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi!
Tarih : 05 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : İki Erkek Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğu Hayatına Son Verdi!(6/10)2

Hollanda'da 11 yaşında tacize, 14 yaşında da cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki Noa Pothoven, yıllarca depresyon ve zihinsel rahatsızlıklarla boğuştuktan sonra, devletin ötanazi programı çerçevesinde kendi yaşamına son verdi. Pothoven, ölümünden önce kararını Instagram'daki 10 binden fazla takipçisiyle paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: İki  Erkek  Tarafından  Cinsel  İstismara  Uğrayan  Kız  Çocuğu  Hayatına  Son  Verdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER