Kastamonu'da iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu açılan ateş sonucu bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tartışma sırasında bir araç içerisinden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Cevat Ahatoğlu (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ateş ettiği ileri sürülen A....



































