İKİ GRUP ARASINDAKİ LAF ATMA MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMADA AÇILAN ATEŞ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI
Kastamonu'da iki grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu açılan ateş sonucu bir kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Tartışma sırasında bir araç içerisinden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Cevat Ahatoğlu (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ateş ettiği ileri sürülen A....
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