İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2019 DİYANET TARAFINDAN AÇIKLANDI
Ramazan bayramı namazı saati kaçta belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Haziran Salı günü kılınacak bayram namazı saatlerini açıkladı. En erken bayram namazı Iğdır'da, en geç ise Çanakkale'de kılınacak. Diyanete göre bayram namazı saatleri tüm listesi
Arife gününde merakla aranan bayram namazı saati kaçta sorusu Diyanet tarafından cevaplandırıldı. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06. 01, İstanbul'da 06....
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