İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı
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İl il bayram namazı saatleri 2019 Diyanet tarafından açıklandı

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2019 DİYANET TARAFINDAN AÇIKLANDI

Ramazan bayramı namazı saati kaçta belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Haziran Salı günü kılınacak bayram namazı saatlerini açıkladı. En erken bayram namazı Iğdır'da, en geç ise Çanakkale'de kılınacak. Diyanete göre bayram namazı saatleri tüm listesi

Tarih : 03 Haziran 2019, 03:20
Puan Ver : İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı(5/10)1

Arife gününde merakla aranan bayram namazı saati kaçta sorusu Diyanet tarafından cevaplandırıldı. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06. 01, İstanbul'da 06....

















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