İstanbul Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: haberinburada....