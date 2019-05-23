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İlaçlama Aracının Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İLAÇLAMA ARACININ ÇARPTIĞI 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan Elif Nur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 21:00
Puan Ver : İlaçlama Aracının Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti(7/10)3

Sancaktepe'de evinin önündeki sokakta oyun oynanan 5 yaşındaki Elif Nur'a ilaçlama aracı çarptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Nur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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