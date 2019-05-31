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İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip ’Cesedi alın’ dedi

İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, POLİSE GİDİP ’CESEDİ ALIN’ DEDİ

Kütahya'da birlikte yaşadığı kadını boğduktan bir gün sonra polis merkezine giden zanlı, cinayeti itiraf etti.

Tarih : 31 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : İlişki Yaşadığı Kadını Boğarak Öldürdü, Polise Gidip ’Cesedi Alın’ Dedi(6/10)2

Kütahya'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y. 'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Polis gidip, Fatma Y....

















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