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İlk yerli Harry Potter hayran filmi ’James Potter ve Kayıp Asa’ büyük beğeni topladı

İLK YERLİ HARRY POTTER HAYRAN FİLMİ ’JAMES POTTER VE KAYIP ASA’ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İlk yerli Harry Potter hayran filmi “James Potter ve Kayıp Asa filmi YouTube üzerinden seyircilerle paylaşıldı. Film, düşük bütçesiyle dikkat çekti.

Tarih : 08 Haziran 2019, 00:20
Puan Ver : İlk Yerli Harry Potter Hayran Filmi ’James Potter Ve Kayıp Asa’ Büyük Beğeni Topladı(10/10)6

500 dolarlık mütevazı bütçesi ve sadece yeşil perde kullanılarak çekilen film başarısıyla adından söz ettirdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Vulture Works Productions'ın tamamen amatör imkânlarla hazırladığı “James Potter ve Kayıp Asa“ filmi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

FİLMİN KONUSU

Mürver Asa, Harry Potter tarafından kırılarak atılır....

















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