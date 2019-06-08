İLK YERLİ HARRY POTTER HAYRAN FİLMİ ’JAMES POTTER VE KAYIP ASA’ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
İlk yerli Harry Potter hayran filmi “James Potter ve Kayıp Asa filmi YouTube üzerinden seyircilerle paylaşıldı. Film, düşük bütçesiyle dikkat çekti.
500 dolarlık mütevazı bütçesi ve sadece yeşil perde kullanılarak çekilen film başarısıyla adından söz ettirdi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Vulture Works Productions'ın tamamen amatör imkânlarla hazırladığı “James Potter ve Kayıp Asa“ filmi izleyenlerden büyük beğeni topladı.
FİLMİN KONUSU
Mürver Asa, Harry Potter tarafından kırılarak atılır....
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