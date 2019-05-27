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İlk Yerli ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara’yı Karış Karış İnceliyor

İLK YERLİ VE MİLLİ SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ ORUÇ REİS MARMARA’YI KARIŞ KARIŞ İNCELİYOR

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis gemisi, Marmara denizinin tabanını karış karış inceliyor. Oruç Reis'in çalışmaları Marmara denizinin ortasında görüntüledi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 14:10
Puan Ver : İlk Yerli Ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara’Yı Karış Karış İnceliyor(9/10)5

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi 15 Nisan'da düzenlenen törenle görevine başladı. Oruç Reis günlerdir Marmara da denizinin tabanını karış karış inceliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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