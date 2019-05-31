CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazından çıkarken protesto edildi. Bir kişi, polis aracıyla bölgeden uzaklaştırılırken diğer vatandaşlar ise alkışlarla İmamoğlu'na destek oldu.

Kaynak: haberinburada....