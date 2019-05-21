İMAMOĞLU İLE HAKAN ARASINDA ’TEVFİK GÖKSU’ TARTIŞMASI: SAVUNACAKSAN ÇAĞIR ONLA KONUŞAYIM
Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın Trabzonlularla ilgili sözleriyle tepki çeken Tevfik Göksu'ya dair sözlerine tepki göstererek “Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım“ dedi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan arasında canlı yayında “Tevfik Göksu“ tartışması yaşandı. İmamoğlu, “Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, İmamoğlu'nu lekeliyorsun....
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