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İmamoğlu, ’Pkk Ve Fetö’Ye Gelin Birlikte Yönetelim’ Çağrısı Yaptığı İddialarına Videoyla Yanıt Verdi
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İmamoğlu, ’PKK ve FETÖ’ye gelin birlikte yönetelim’ çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi

İMAMOĞLU, ’PKK VE FETÖ’YE GELİN BİRLİKTE YÖNETELİM’ ÇAĞRISI YAPTIĞI İDDİALARINA VİDEOYLA YANIT VERDİ

İBB adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programdaki konuşmalarının montajlanıp farklı şekilde sunulması iddialarına sosyal medya hesabından açıklama getirdi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : İmamoğlu, ’Pkk Ve Fetö’Ye Gelin Birlikte Yönetelim’ Çağrısı Yaptığı İddialarına Videoyla Yanıt Verdi(10/10)6

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te katıldığı “Türkiye'nin Nabzı“ programında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladığı anlar bazı medya organları tarafından farklı şekilde sunulmuştu. İmamoğlu'nun PKK ve FETÖ'ye yönelik açıklamaları“PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim“ çağrısı olarak yayımladı. İmamoğlu söz konusu iddialara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak bahsi geçen bölümlerin montajlandığını ileri sürdü....

















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