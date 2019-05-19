İMAMOĞLU, ’SİZ BİR PROJE MİSİNİZ’ SORUSUNA YANIT VERDİ: EVET BEN BİR PROJEYİM
Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulubü programına konuk olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na “Siz bir proje misiniz?“ diye sordu. İmamoğlu, “Trabzon'un 40haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim. “ yanıtını verdi
Kaynak: haberinburada....
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