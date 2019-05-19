Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulubü programına konuk olan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na “Siz bir proje misiniz?“ diye sordu. İmamoğlu, “Trabzon'un 40haneli köyünde doğmuş Atatürk cumhuriyetinin bir projesiyim. “ yanıtını verdi

Kaynak: haberinburada....