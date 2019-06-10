İMAMOĞLU-YILDIRIM CANLI YAYININDA ABD’DE UYGULANAN YÖNTEMİN BAZ ALINACAĞI İDDİA EDİLDİ
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği ortak yayın için “Bu karşılaşmada, ABD'deki Başkanlık seçimlerinde uygulanan yöntem baz alınacak“ dedi.
Kaynak: haberinburada. ....
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