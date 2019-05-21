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İMAMOĞLU, YILDIRIM’IN ’AK PARTİLİYE BENZEYEN SEÇMENLERE PUSULA VERİLMEDİ’ İDDİASINA YANIT VERDİ


İmamoğlu, Yıldırım’ın ’AK Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Tarih : 21 Mayıs 2019, 01:30
Puan Ver : İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi(5/10)1

CNN Türk televizyonunda Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın “31 Mart günü AK Partiliye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları için pusula verilmediği“ iddialarına yanıt verdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için seçmenlere pusula verilememiş olması halinde toplam oy pusulasının ilçe seçimlerinde kullanılan oy pusulasından daha az olacağına dikkat çeken İmamoğlu, pusula sayılarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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