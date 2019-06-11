İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN SORUSUNA YANIT: BAZEN RAKİBİMİZİN KİM OLDUĞUNU ŞAŞIRIYORUZ
Millet İttifakı'nın İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, BBC muhabirinin kendisine yönelttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Millet İttifakı'nın 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki adayı Ekrem İmamoğlu, “Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler“ toplantısında İstanbul için vaatlerini açıkladı. Gençler, kadınlar, ulaşım, istihdam, üretim gibi konularda projelerini açıklayan İmamoğlu'na, BBC muhabirinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir soru geldi.
Kaynak: haberinburada....
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