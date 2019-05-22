YSK'nın 6 Mayıs'ta iptal ettiği İBB seçimlerinin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında, “Dağ fare doğurdu bir kere 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakını A. B, A....



































