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İMAMOĞLU’NUN ZOR ANLARI! MONTAJLANAN VİDEONUN HAM HALİNİ İZLETMEYE ÇALIŞTI


İmamoğlu’nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı
Tarih : 28 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : İmamoğlu’Nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı(9/10)5

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün akşam Habertürk'te katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, “PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?“ sorusuna verdiği cevap, kesilerek sosyal medyada paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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