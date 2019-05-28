İMAMOĞLU’NUN ZOR ANLARI! MONTAJLANAN VİDEONUN HAM HALİNİ İZLETMEYE ÇALIŞTI
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, dün akşam Habertürk'te katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, “PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerine İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu?“ sorusuna verdiği cevap, kesilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
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