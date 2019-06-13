İNGİLTERE, WİKİLEAKS’İN KURUCUSU JULİAN ASSANGE’IN ABD’YE İADESİNİ ONAYLADI
İngiltere İçişleri Bakanlığı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı ABD'ye iadesini onayladı.
Adalet Bakanlığı, İngiltere'ye WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi için resmen başvuruda bulundu.
Kaynak: haberinburada. ....
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