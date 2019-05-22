İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEN BARAN’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMADA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada. ....
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