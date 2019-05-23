İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞEREK CAN VEREN BARAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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