İNTERNETTEN ÖĞRENDİĞİ TAYLAND USULÜ DONDURMA, GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Tokat'ta Burak Gönültunç'un, internetteki videolardan izleyip yapmayı öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu. Gönültunç'un açtığı tezgahta dondurmaya ilgi yoğun oldu.
Bir alışveriş merkezindeki mağazada 5 yıldır satış danışmanı olarak çalışan Burak Gönültunç, sosyal medyada gördüğü Tayland usulü rulo dondurmaya merak sardı. İzlediği videolardan esinlenen Gönültunç, bir yıllık araştırmanın ardından bu ürünü yapmaya karar verdi. İş yerinden ayrılan Burak Gönültunç, Antalya'ya giderek dondurma yapımında kullanılan dolabı satın aldı....
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