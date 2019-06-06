Geçen yaz Mustafa Ceceli'nin eski eşiyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan İntizar, çok konuşulmuştu. İntizar'ın prodüksiyon firması Poll Production isimli plak şirketi de olayların ardından “şaşkınlık ve üzüntüyle“ haberdar olduğu davayla birlikte İntizar ile olan anlaşmasını feshettiğini duyurmuştu. Şirket, birkaç gün sonra da gelen tepkiler üzerine “Şirket ilkelerimiz kişisel tercihlerden uzak, dürüstlük ve güven üstüne kurulmuştur“ diyerek ikinci bir açıklama yayınlamıştı....



































