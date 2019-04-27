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İpek Tanrıyar: Umreye’de Gittim, İçkimi de İçtim

İPEK TANRIYAR: UMREYE’DE GİTTİM, İÇKİMİ DE İÇTİM

Bedevi geleneğine özgü kına gecesiyle gündeme gelen İpek Tanrıyar, ''Umre'den döndükten üç gün sonra davete katıldım, içkimi de içtim. Cahil toplumlarda demokrasi çok tehlikeli bir şeydir“ şeklindeki açıklamasıyla şaşırttı.

Tarih : 27 Nisan 2019, 16:10
Puan Ver : İpek Tanrıyar: Umreye’De Gittim, İçkimi De İçtim(5/10)1

Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde Bedevi geleneğine özgü düzenlediği kına gecesiyle gündeme gelmişti. Posta'ya verdiği röportajında ise, “Ne yaparsam laf ediyorlar. Size ne? Umre'den döndükten üç gün sonra davete katıldım, içkimi de içtim....

















Etiketler: İpek  Tanrıyar  Umreye’De  Gittim  İçkimi  De  İçtim    haber

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