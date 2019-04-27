Bedevi geleneğine özgü kına gecesiyle gündeme gelen İpek Tanrıyar, ''Umre'den döndükten üç gün sonra davete katıldım, içkimi de içtim. Cahil toplumlarda demokrasi çok tehlikeli bir şeydir“ şeklindeki açıklamasıyla şaşırttı.

Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde Bedevi geleneğine özgü düzenlediği kına gecesiyle gündeme gelmişti. Posta'ya verdiği röportajında ise, “Ne yaparsam laf ediyorlar. Size ne? Umre'den döndükten üç gün sonra davete katıldım, içkimi de içtim....



































