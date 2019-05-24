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İran Lideri Hasan Ruhani: ABD’yi Pişman Edeceğiz

İRAN LİDERİ HASAN RUHANİ: ABD’Yİ PİŞMAN EDECEĞİZ

Başkent Tahran'da düzenlenen törende konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İran halkını hedef alan ABD'yi pişman edeceğiz“ dedi.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 09:40
Puan Ver : İran Lideri Hasan Ruhani: Abd’Yi Pişman Edeceğiz(10/10)6

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaşla halkın geçim ve huzurunu hedef alan ABD'yi pişman edeceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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