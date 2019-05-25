İRAN’DA 30 YOGACI GÖZALTINA ALINDI
İran'da yoga eğitimine katılan 30 kişi polisin düzenlediği baskın sonrasında gözaltına alındı.
İran'da bir evde özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi ve yoga dersinin eğitmeni gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler yakışıksız kıyafetler giymek ve yakışıksız hareketler sergilemekle suçlanıyor. İran'da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak....
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