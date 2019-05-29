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İran’da korkunç cinayet! Tahran eski Belediye Başkanı, eşini öldürdüğünü itiraf etti

İRAN’DA KORKUNÇ CİNAYET! TAHRAN ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, 35 yaşındaki ikinci eşi Mitra Necefi'ye 5 el ateş ederek öldürdü. 67 yaşındaki Necefi, kan donduran olay sonrası silahı ile polise teslim olarak cinayeti itiraf etti.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 16:30
Puan Ver : İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti(9/10)5

İran medyası Salı günü Mitra Necefi'nin Tahran'ın kuzeyinde öldürüldüğünü duyurmuştu. İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Tahran eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin, 35 yaşındaki ikinci karısı Mitra Necef'iyi rezidanstaki evinde tabanca ile öldürdüğü ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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