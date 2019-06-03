İRAN’DAN ABD’NİN ŞARTSIZ MÜZAKERE TEKLİFİNE CEVAP: KELİME OYUNUNU BIRAKIN
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun “şartsız“ görüşme teklifine cevaben, kelime oyunlarının bir kenara bırakılıp harekete geçilmesini istedi.
ABD'nin ön şartsız müzakere teklifine cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “Gizli bir takım hedeflerin yeni açıklamalar ve kelime oyunları ile sunulması İran için ölçü değildir“ dedi. İran için ölçünün ABD'nin İran'a yönelik politikalarının değişmesi olduğunu belirten Musevi, “Yaptırım ve baskıların İran üzerinde devam edeceğini söylemesi bu politikalarda bir değişikliğin olmadığını göstermekte“ ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada....
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