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İrfan Can Kahveci Transferinde Fenerbahçe’Ye Dev Rakipler!
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İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe’ye dev rakipler!

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE FENERBAHÇE’YE DEV RAKİPLER!

Medipol Başakşehir forması giyen milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin transferinde Fenerbahçe'ye güçlü rakipler çıktı. 23 yaşındaki yıldız ismin İspanya, İtalya ve Almanya'dan ciddi talipleri olduğu öğrenildi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 18:30
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Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan ve gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin lig ikincisi Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci'yle ilgilendiği öne sürülüyordu. Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertliler'e bu transferde ciddi rakiplerin çıktığını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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