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İş Adamı Cem Boyner’in Kızlarının, 21 Yıldır Kusma Hastalığıyla Mücadele Ettikleri Ortaya Çıktı

İŞ ADAMI CEM BOYNER’İN KIZLARININ, 21 YILDIR KUSMA HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Boyner Holding'nin sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızlarının yıllardır yediklerini kusma hastalığı ile mücadele ettikleri ortaya çıktı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 01:30
Puan Ver : İş Adamı Cem Boyner’İn Kızlarının, 21 Yıldır Kusma Hastalığıyla Mücadele Ettikleri Ortaya Çıktı(5/10)1

Türkiye'nin sayılı ailelerinden olan Boyner ailesinin bu zaman kadar duyulmamış bir sırları ortaya çıktı. Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi Cem Boyner'in kızları Elif ve Ayşe Boyner'in, yıllardır blumia (yediklerini kusma) hastalığı ile boğuştukları öğrenildi.

İLK KEZ AÇIKLADI

Ünlü iş adamı Cem Boyner'in kızlarından Elif Boyner, ikizi Ayşe Boyner ile birlikte yıllardır mücadele ettiği bir hastalığı ilk kez açıkladı....

















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