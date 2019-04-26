AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in dün Twitter'da paylaştığı “Vay, vay, vay CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve üyesi olarak atanmış. Bu açıkça seçim yolsuzluğudur“ paylaşım gündem oldu. İddiaların ardından “İş Bankası“ Twitter'da TT oldu....



































