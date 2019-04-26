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İŞ BANKASINDAN, AK PARTİ YSK TEMSİLCİSİ ÖZEL’İN İDDİALARINA YANIT GELDİ


İş Bankasından, AK Parti YSK Temsilcisi Özel’in İddialarına Yanıt Geldi
Tarih : 26 Nisan 2019, 18:30
Puan Ver : İş Bankasından, Ak Parti Ysk Temsilcisi Özel’İn İddialarına Yanıt Geldi(10/10)6

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in dün Twitter'da paylaştığı “Vay, vay, vay CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve üyesi olarak atanmış. Bu açıkça seçim yolsuzluğudur“ paylaşım gündem oldu. İddiaların ardından “İş Bankası“ Twitter'da TT oldu....

















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