İstanbul Beşiktaş'ta eğlence mekanında mülk sahibi tarafından darp edilen bilet satış bölümünde görevli Gaye Akıl, o akşam neler yaşadığını anlatarak, “Sürekli sakin olması için özür diledim. Geldiğinizi görmedim dememe rağmen art arda tokat atmaya başlad

Bilet satış bölümünde çalışan darp edilen Gaye Akıl o akşam yaşadıklarını anlattı. Akıl, “19 Nisan gecesi Beşiktaş'taki eğlence merkezimizde yabancı bir grubu ağırlamak üzere bilet gişesinde bir arkadaşımla beraber çalışmaktaydım. Bilet gişesinde yoğunluk olmadığı için arkadaşımla konser üzerine sohbet ederken bir anda mekanın mülk sahibi Şahin Şeker geldi ve arkadaşıma ayağa kalkmasını söyledi....



































