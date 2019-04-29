Aksaray'da, iş yerinde avukatı vurarak öldüren saldırgan daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.

Aksaray'da bir avukatlık bürosundan silah sesleri duyuldu. İş yerinde avukatı vurarak öldüren şahıs daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.

Kaynak: haberinburada....