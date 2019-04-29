İŞ YERİNDE AVUKATI KATLETTİ, ARDINDAN KENDİ KAFASINA SIKTI!
Aksaray'da, iş yerinde avukatı vurarak öldüren saldırgan daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.
Aksaray'da bir avukatlık bürosundan silah sesleri duyuldu. İş yerinde avukatı vurarak öldüren şahıs daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Brezilya’Da Podyuma Çıkan Manken Tales Soares Hayatını Kaybetti
- 57 Gün Önce Kaybolan 2 Çocuk Babasının Cansız Bedeni Dere Yatağında Bulundu
- Kuyumcunun Dikkati, İkinci Kez Sahte Altın Satan Kadının Foyasını Ortaya Çıkardı
- Ak Parti’Nin Ysk Temsilcisi, Chp’Nin Partilerin Alamadığı Sandık Kurulu Başkanlarının Listesini Aldığını İddia Etti
- Evlendirme Dairesi Önünde Silahlı Kavga! 2 Kişi Yaralandı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar