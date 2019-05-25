Tff Başkanlığına 5 İsim Adaylığını Koydu! İşte O İsimler
İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3’Ü Ağır, 10 Yaralı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Chp Genel Merkezine Yürüyeceğiz
Yavaş’Tan Çakar Talimatı: Mevzuata Aykırı Olan Çakarları Sökün
Son Paralarıyla İş Kurdular, Kazanacakları Parayla Evlenecekler
Öğrencileri Döven Okul Müdürü, Görevden Alındı
İzlediği Belgeselden Etkilenip Böğürtlen Ekti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü Pkk’Nın Karadeniz’Deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı
Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
Kardemir’Den Yerli Otomobile Yerli Çelik
160 Tl İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Melih Gökçek, Mansur Yavaş’In ’Zırhlı Jip’ İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti
Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı
Trabzonspor’Un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş’A Tarihi Ceza!
Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, ’Tutuklanırım’ Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu
4 Yıldır Restorasyon Çalışmaları Nedeniyle Kapalı Olan Sümela Manastırı, Ziyarete Açıldı
Hindistan’Da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü
Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak
Son Dakika! Marmara’Da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3’ü Ağır, 10 Yaralı

İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS KAZA YAPTI! 3’Ü AĞIR, 10 YARALI

Bursa'da mobilya fabrikası işçilerini evlerine bırakmak için yola çıkan midibüs, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolü kaybeden sürücü, yolun kenarındaki yeşillik alana midibüsü devirdi. Kazada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 19:30
Puan Ver : İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3’Ü Ağır, 10 Yaralı(5/10)1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi soncu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: İşçileri  Taşıyan  Midibüs  Kaza  Yaptı  3’Ü  Ağır  10  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER