8 Mayıs 2019 tarihinde belediyeye iş başvurusu yapıp işe alınmayan Eyup Dal, üzerine benzin döküp kendini ateşe vermişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dal'ın ölümü üzerine haberler çıkınca Şahinbey Belediyesi'nden basın açıklaması geldi. Açıklamada, “Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyub Dal'ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 lira emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır“ denildi....



































