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İşe Alınmadığı İçin Kendisini Yakan Vatandaş İle İlgili Belediyeden İlginç Açıklama: Mal Varlığı İncelendi

İŞE ALINMADIĞI İÇİN KENDİSİNİ YAKAN VATANDAŞ İLE İLGİLİ BELEDİYEDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA: MAL VARLIĞI İNCELENDİ

Şahinbey Belediyesi, belediyenin önünde kendisini yakan vatandaş ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada yer alan bilgiye göre taziye ziyareti sırasında ailenin mal varlığının incelenmesi dikkat çekti.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 18:10
Puan Ver : İşe Alınmadığı İçin Kendisini Yakan Vatandaş İle İlgili Belediyeden İlginç Açıklama: Mal Varlığı İncelendi(10/10)6

8 Mayıs 2019 tarihinde belediyeye iş başvurusu yapıp işe alınmayan Eyup Dal, üzerine benzin döküp kendini ateşe vermişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dal'ın ölümü üzerine haberler çıkınca Şahinbey Belediyesi'nden basın açıklaması geldi. Açıklamada, “Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyub Dal'ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 lira emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır“ denildi....

















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