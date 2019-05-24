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İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı

İŞKENCE YAPILARAK GÖZÜ OYULAN YAVRU KEDİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Adıyaman'da gözü oyularak işkence edilen yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Yavru kedi tedaviye alınırken, polis ekipleri kediye işkence yapan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 19:50
Puan Ver : İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı(10/10)6

Adıyaman'ın Besni ilçesinde önce dövülen sonra gözü oyulan yavru kediye hayvanseverler sahip çıktı. Veterinere götürülen yavru kedi tedaviye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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