Samsunlu balıkçılar, kilosu 30 liradan satılan iskorpit balığının görünüşü nedeniyle rağbet görmediğini, bir kez tadanların ise vazgeçemediğini belirtti.

Samsun'da balık sezonun kapanmasının ardından tezgahlarda kültür balıkları satılmaya başlamıştı. Yaz mevsimine geçilirken, olta balıkları da tezgahları süslemeye başladı. İstavrit, barbun, kaya, izmarit ve sargoz gibi balıkların yanı sıra iskorpit balığı da tezgahlardaki yerini aldı....



































