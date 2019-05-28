İŞLEDİĞİ KOYUN YÜNLERİNİ 40 ÜLKEYE SATIP ÜLKEYE YILLIK 10 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLIYOR
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde yün yıkama fabrikası bulunan Ömer Çınar, 20 ülkeden topladığı koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor. İş insanı Çınar, yaptıkları ihracat ile yılda ülkeye 10 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.
Uşak'ta 2002 yılında, henüz 19 başındayken babasından fabrikayı devralan evli ve 1 çocuk babası Ömer Çınar (36), 10 bin metrekarelik tesiste, yurt içi ve yurt dışından 20 ülkeden topladıkları ham koyun yünlerini işledikten sonra 40 ülkeye ihraç ediyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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