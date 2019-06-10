İSMAİL KÜÇÜKKAYA, YILDIRIM-İMAMOĞLU ORTAK PROGRAMINDA MODERATÖRLÜK YAPMAK İÇİN İKİ ŞART SUNMUŞ
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV'nin ana haberine konuk oldu. Tarihi bir sorumluluk alan Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu: Mülteci Dostlarımız, Mülteci Olduklarını Bilecek
- Ak Parti’Den Çok Konuşulacak Uğur Dündar İddiası: ’Sen Bu İşi Yapma’ Dediler
- 3. Kattan Aşağıya Atılan Yeni Doğmuş Bebeği Alt Kattaki Komşu Kurtardı
- 5 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar Şüphelisi Bakkal Tutuklandı
- Son Dakika! Ortak Yayın Kararı Sonrası Yıldırım’Dan Açıklama: Küçükkaya Başarılı Program Yapan Bir Arkadaşımız
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İdam Edildiği İddia Edilen Kuzey Kore Liderinin Eski Sevgilisi Böyle Görüntülendi
- İsrail’De İki Banka Soyan Hırsızın Soygunda Kullandığı El Bombası Avokado Çıktı
- Justin Bieber’Dan Tom Cruise’A Kafes Dövüşü Teklifi
- Hindistan’Da 6 Kişi 8 Yaşındaki Kız Çocuğunu Tecavüz Edip Öldürmekten Suçlu Bulundu
- Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim
Bu Haberle İlgili Yorumlar