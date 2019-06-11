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İspanyda’da matador, şov yapayım derken canından oluyordu!

İSPANYDA’DA MATADOR, ŞOV YAPAYIM DERKEN CANINDAN OLUYORDU!

Madrid'de yapılan boğa güreşinde matador Roman Collado, kılıç ile boğaya vurmaya çalışırken boğa, boynuzunu matadora sapladı. Collado'nun atar damarında yırtık oluştuğu ve iki ameliyat geçirdiği ifade edildi.

Tarih : 11 Haziran 2019, 20:00
Puan Ver : İspanyda’Da Matador, Şov Yapayım Derken Canından Oluyordu!(5/10)1

İspanya'nın Madrid şehrinde yapılan boğa güreşinde 26 yaşındaki matador Roman Collado, elinde kılıç ile boğaya vurup öldürmeye çalışırken boğa boynuzunu matadorun bacağına sapladı. Ardından boğa, matadoru havaya kaldırıp yere vurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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